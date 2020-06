The Last of Us 2 'dura troppo': Jason Schreier scatena la reazione della community

L'ormai ex editor di Kotaku, ora in forze nella redazione di Bloomberg News, ha esordito su Twitter dichiarando in maniera generica che "i videogiochi sono troppo lunghi", salvo poi indicare proprio The Last of Us 2 come il titolo che ha determinato queste sue affermazioni.

In uno dei suoi ultimi interventi sui social, il giornalista Jason Schreier ha criticato la longevità dei videogiochi tripla A moderni e citato The Last of Us Parte 2 tra i titoli "troppo lunghi", scatenando l'immediata reazione della community.

Video games are too long — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2020

TLOU2 — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2020

I would say 5% of video games are too short, 80% are too long, and 15% are the correct length — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2020

And it was too long both times — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2020

Would be nice to see video games get cheaper to make and cheaper to buy instead of getting exponentially more expensive to make and staying the same cost — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2020