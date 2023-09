The Last of Us Parte 2: Ellie ha figli oppure no?

Nell'originale The Last of Us facciamo la conoscenza di una Ellie ancora adolescente, per poi vederla in una versione più cresciuta nel successivo The Last of Us Parte II. Sappiamo se l'apprezzata protagonista della serie Naughty Dog ha avuto figli nel corso degli anni?

La risposta è negativa: Ellie non ha nessun figlio biologico e molto difficilmente ne avrà considerato il suo orientamento sessuale verso il genere femminile, senza contare la sua età ancora molto giovane (ha 19 anni) e le grandi difficoltà che hanno fin qui caratterizzato la sua vita in un mondo post-apocalittico in cui ogni giorno può essere l'ultimo.

La ragazza tecnicamente non ha nemmeno figli adottivi, sebbene per un breve periodo abbia fatto da genitore al piccolo JJ, il figlio che la sua compagna Dina ha avuto da Jesse. Durante gli eventi di The Last of Us Parte II per un certo periodo la coppia vive serena in una fattoria in campagna, con il bambino che crescono assieme. Tuttavia l'evolversi degli eventi porterà le due ad allontanarsi, con Ellie che parte alla ricerca di Abby (ecco chi è Abby in The Last of Us Parte 2) lasciando indietro Dina e JJ. Al suo ritorno la fattoria è abbandonata, con Ellie che si ritrova quindi a proseguire da sola il suo cammino.

Volete sapere altri dettagli sulla celebre protagonista della serie? Eccovi tre curiosità su Ellie di The Last of Us che forse non conoscete.