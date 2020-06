The Last of Us 2: Ellie fugge da nemici e Clicker nella versione estesa dello spot TV

Le alte sfere di Sony Interactive Entertainment pubblicano la versione estesa dello spot TV di The Last of Us Parte 2, il kolossal di Naughty Dog in arrivo a metà giugno su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Il filmato propostoci dal colosso tecnologico giapponese è realizzato interamente in computer grafica e rappresenta l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che ci attende il 19 giugno con l'uscita di The Last of Us 2.

Il video mostra delle scene di combattimento tra Ellie e i suoi nemici, oltre ad una rocambolesca fuga da un nido di Clicker. Trasmesso originariamente in una versione ridotta dall'emittente sportiva americana ESPN insieme a uno spot dedicato all'evento sui giochi PS5 ormai rimandato, il trailer esteso di TLOU 2 ci aiuta a ingannare l'attesa per la commercializzazione dell'ultima avventura post-apocalittica di Naughty Dog. Cosa ne pensate di questo spot TV? Fatecelo sapere con un commento.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche un approfondimento in cui vi raccontiamo nel dettaglio The Last of Us Parte 2 prima della nostra recensione in arrivo il 12 giugno. In vista dell'ormai imminente uscita dell'esclusiva PS4, su Everyeye.it abbiamo ripercorso anche la storia di Joel ed Ellie di The Last of Us.