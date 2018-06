The Last of Us 2: Video Anteprima del nuovo gioco Naughty Dog per PlayStation 4

All'E3 di Los Angeles, Naughty Dog ha presentato per la prima volta il gameplay di The Last Of Us Part 2, con una sequenza interamente incentrata sulla figura di Ellie.

Il nostro Francesco Serino commenta il nuovo materiale di TLOU 2 con queste parole: "Sulla qualità di questo nuovo titolo non abbiamo dubbi, come potremmo dopo averlo visto finalmente in azione? Certo, qualche domanda ce la siamo posta, per esempio sul destino di Joel.. E poi, il gioco sarà incentrato ancora sullo stealth o ci troviamo davanti a un action più diretto, dove Ellie è destinata ad agire dall’inizio alla fine in solitaria violenta? Naturalmente non vediamo l’ora di scoprirlo, e di farlo nel migliore dei modi: giocandoci!"

The Last of Us 2 è ancora privo di una data di lancio, all'E3 di Los Angeles Sony e Naughty Dog non hanno rivelato nemmeno una ipotetica finestra di lancio, difficile quindi al momento ipotizzare un periodo di uscita per il sequel di The Last of Us, indubbiamente uno dei giochi più attesi dai possessori di PlayStation 4.