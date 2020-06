The Last of Us 2: Ellie suona la chitarra nel gigantesco murales di Berlino

Nell'ormai insostenibile attesa dei fan per l'uscita di The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann di Naughty Dog condivide sui suoi social una foto ripresa su Twitter che immortala un gigantesco murales apparso di recente a Berlino con protagonista Ellie.

Il murales, ormai in fase di completamento, copre un intero lato del palazzo al numero 243 di Karl-Marx-Straße a Berlino e riprende l'ormai celebre artwork di The Last of Us 2 con Ellie immersa nel verde di una foresta mentre suona la sua chitarra.

La scena riprende perciò la medesima immagine che ha caratterizzato il tema PS4 gratis di The Last of Us 2 pubblicato da Naughty Dog a fine febbraio, prima di annunciare (e successivamente disdire) la propria partecipazione al PAX East 2020.

Per rappresentare "i due lati del viaggio di Ellie", il tema dinamico di TLOU 2 ha abbinato l'immagine in questione a un secondo artwork dai toni più cupi e violenti. Anche Neil Druckmann, di recente, ha discusso di questo dualismo per illustrare la storia di The Last of Us 2 tra stress emotivo, violenza e difficoltà. Prima di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate di questo murales, vi rimandiamo alla video comparativa che mostra come è migliorata la grafica di The Last of Us 2 dal 2017 ad oggi, in attesa che si faccia il 19 giugno per immergerci nelle atmosfere del kolossal post-apocalittico in esclusiva su PS4.