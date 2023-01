The Last of Us 2: Ellie si trasforma in Bella Ramsey grazie ai modder

Per festeggiare l'imminente premiere della serie TV di The Last of Us targata HBO, lo youtuber Speclizer ha provato a immaginare l'aspetto della battagliera Ellie di The Last of Us Parte 2 con le fattezze dell'attrice Bella Ramsey.

Nel nuovo progetto firmato dal creatore di contenuti, la giovane attrice che interpreta Ellie nella serie HBO di The Last of Us entra ufficiosamente nel cast del secondo atto dell'odissea post-apocalittica di TLOU.

Lo youtuber si è così servito di una IA Neurale per sostituire il volto originale di Ellie con quello di Bella Ramsey nelle scene in cinematica e di gameplay più rappresentative di The Last of Us Parte 2, senza apportare ulteriori cambiamenti al modello poligonale della ragazza che tornerà presto sul piccolo schermo per ripercorrere il viaggio insieme a Joel. Date un'occhiata al video di Speclizer che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa reinterpretazione di Ellie.

Nonostante le tantissime analogie (narrative e non solo) tra il survival culto di Naughty Dog e la serie televisiva che debutterà in Italia il 15 gennaio, sapevate che c'è una grossa differenza tra la serie e il videogioco di The Last of Us?