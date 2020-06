The Last Of Us 2 esce oggi, ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

The Last Of Us Parte 2 è disponibile da oggi, dopo una lunga attesa il gioco Naughty Dog è finalmente arrivato su PlayStation 4 e per l'occasione Sony ha pubblicato un nuovo Accolades Trailer che riassume i riconoscimenti ottenuti dalla stampa internazionale.

La nuova esclusiva PlayStation è stata accolta in maniera trionfante dalla critica con Perfect Score e giudizi lusinghieri arrivati da parte di numerose testate, come testimoniato anche dal Metascore di The Last Of Us Parte 2, attualmente pari a 96/100, voto che ribadisce ancora una volta la maestria dell'opera di Neil Druckmann e del team Naughty Dog.

Nella sua recensione di The Last Of Us 2 il nostro Francesco Fossetti ha premiato il gioco con il voto 10/10: "Una storia potente, piena di dolore, in grado di lasciare spiazzati e feriti. È un racconto che si prende i suoi tempi, dilatato e paziente: un tassello dopo l'altro compone un intreccio indimenticabile, narra di personaggi veri e della loro furia, dei loro sbagli e del tarlo violento che li consuma. The Last of Us Part II è un monumento al gaming e al contempo un miracolo produttivo, a cui tocca la stessa sorte del suo predecessore. Ovvero quella di chiudere una generazione facendole raggiungere il suo apice, di immortalarla in un ricordo prezioso e dolente: affilato come una lama, e inestimabile come una lacrima."