The Last of Us 2 si espande: tutte le novità dell'update con la Modalità Realismo

A conferma delle anticipazioni sulla Modalità Realismo di The Last of Us 2, i ragazzi di Naughty Dog annunciano l'arrivo di un nuovo, ricchissimo aggiornamento gratuito che promette di espandere la già enorme offerta ludica del capolavoro PS4.

Il Grounded Update di The Last of Us Parte 2 ambisce infatti ad arricchire l'esperienza degli utenti fornendo loro tutta una serie di strumenti inediti per modificare il gameplay e farlo aderire ai gusti e alle esigenze di ogni appassionato.

Il primo "aggiornamento maggiore" di TLOU 2 porta in dote la Modalità Realismo e la Morte Permanente, con due specifici Trofei che, comunque, sono slegati dalla lista di attività da svolgere per conseguire il Platino. Oltre al Permadeath e alla Grounded Mode di The Last of Us 2, il nuovo update introduce tantissime opzioni aggiuntive per modificare la grafica, l'audio e la giocabilità.

Gli utenti di TLOU 2 potranno ad esempio attivare il Mondo a Specchio, la modalità Rallentatore, l'audio a 4 e 8 bit o la possibilità di accedere a munizioni o materiali per il crafting infiniti. Un ampio spazio viene dato anche alle opzioni di accessibilità di The Last of Us 2, con dei parametri per regolare la precisione di mira, la visibilità dell'interfaccia, l'utilizzo delle corde e persino la velocità dei proiettili.

L'update in questione è previsto in uscita per il 13 agosto. Per avere una panoramica completa sulle innovazioni che accompagnano questo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro speciale sulla Modalità Realismo di The Last of Us 2 a firma di Giuseppe Arace.