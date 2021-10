The Last of Us Parte 2: una fan art immagina Ellie e Abby come guerriere greche

The Last of Us Part II è considerato uno dei migliori titoli disponibili su console PlayStation e moltissimi appassionati nel corso del tempo hanno creato proprie opere o reinterpretazioni basate sul popolare titolo firmato Naughty Dog. Si pensi ad esempio al fan film italiano di The Last of Us Parte 2.

Tanti artisti hanno dato dato sfoggio del loro talento creativo realizzando tante versioni alternative dei protagonisti principali del gioco, concentrandosi in particolare su Ellie ed Abby. Un disegnatore di nome Emanuele è riuscito a fare colpo anche sulla stessa Naughty Dog grazie alla sua peculiare creazione che porta i due personaggi di TLOU2 in un contesto completamente atipico per la serie: quello dell'antica Grecia. Le due fan art ritraggono "Ellie the Lost" e "Abigail the Unforgiven" e colpiscono per l'enorme cura riposta nei dettagli, come se si trattasse per davvero di due imponenti statue greche.

Sui propri canali social la software house californiana è solita condividere alcuni dei lavori amatoriali più belli realizzati dai fan, ma una simile e intrigante reinterpretazione dei due personaggi simbolo del secondo capitolo della serie finora non si era mai vista. Nel frattempo a distanza di quasi un anno e mezzo dall'uscita del titolo su PS4 si continuano a scoprire curiosità e retroscena sul suo sviluppo: ecco la storia del personaggio di Leah tagliato da The Last of Us Parte 2.