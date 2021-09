The Last of Us 2: il Fan Film con Virginia Ceci nei panni di Ellie ha una data!

Dopo aver stregato Naughty Dog con il cosplay di Ellie, Virginia Ceci reindossa nuovamente i panni della protagonista del capolavoro di Neil Druckmann annunciando con un teaser la data di lancio del Fan Film di The Last of Us Parte 2.

Realizzato dall'ormai celebre cosplayer italiana in collaborazione con il videomaker Marco Ritelli, il nuovo progetto sfornato dalle fucine creative di HotGarbageTeam si riallaccia agli eventi più rappresentativi della storia di The Last of Us 2.

Il teaser trailer del cortometraggio dedicato a TLOU 2 ci offre uno spaccato dell'esperienza narrativa e artistica che ci attende per il 26 settembre, con la pubblicazione della versione completa del Fan Film nel corso del prossimo The Last of Us Day, l'ormai ex Outbreak Day che nel 2020 ha cambiato nome in funzione degli sconvolgimenti avvenuti nella vita di tutti noi dopo la pandemia da COVID-19.

Nel dare appuntamento a tutti gli appassionati a domenica 26 settembre per la premiere del cortometraggio di TLOU 2, Virginia Ceci spiega sui social che "abbiamo lavorato davvero un sacco per rendere giustizia al gioco, è un progetto a cui personalmente tengo tantissimo, ci abbiamo messo tutti noi stessi, questo con budget 0".

Se volete saperne di più sui progetti portati avanti dalla cosplayer italiana, qui trovate l'intervista di Everyeye.it a Virginia Ceci che, con la sua reinterpetazione iper realistica di Ellie, ha saputo colpire Naughty Dog.