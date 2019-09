The Last of Us 2: i fan PS4 si aspettano presto l'annuncio della Beta multiplayer

Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, The Last of Us Part II sarà presente alla Madrid Games Week di ottobre (per quanto un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog abbia fatto sorgere qualche dubbio in merito).

Stando a quanto riferito da Sony, i partecipanti alla fiera spagnola potranno godere di "diverse esperienze legate a The Last of Us Part II", un dettaglio che ha immediatamente fatto viaggiare con la mente i fan che attendono trepidanti novità sul gioco. Volendo dare retta alle speculazioni che si stanno facendo strada sul forum ResetEra, Naughty Dog potrebbe essere in procinto di svelare il comparto multiplayer online del suo titolo. A corroborare questa ipotesi, c'è da considerare che durante il Media Event interamente dedicato a The Last of Us Part II che si terrà in quel di Los Angeles a fine settembre (a cui parteciperà anche Everyeye.it), l'action-adventure sarà giocabile per ben 3 ore: un quantitativo di tempo insolito per un titolo così fortemente basato sulla narrativa, e che potrebbe quindi suggerire la presenza del multiplayer durante la prova riservata ai giornalisti di settore.

I fan, a questo punto, si aspettano che il comparto multigiocatore (già presente nel primo capitolo della serie) possa mostrarsi all'evento di Madrid, un po' come accadde nel caso di Uncharted 4 con la Paris Games Week 2015; e chissà che Naughty Dog non abbia quindi intenzione di lanciare una Beta Multiplayer del gioco nelle prossime settimane.

Naturalmente ci teniamo a sottolineare nuovamente che quanto riportato è frutto di mere speculazioni, e che non ci sono attualmente informazioni ufficiali in merito diffuse da Sony e Naughty Dog. The Last of Us Part II rimane atteso in esclusiva su PS4 ad una data di lancio non ancora annunciata.