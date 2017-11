The Last of Us 2: un fan realizza una custodia Steelbook di grande impatto

Un fan diha realizzato una custodia Steelbook diutilizzando gli artwork promozionali diffusi dallo studio fino a questo momento.

L'autore dell'opera ha pubblicato la foto della Steelbook su Twitter, taggando Neil Druckmann, il quale ha subito fatto i complimenti al ragazzo per il risultato finale, davvero di altissimo impatto e di buona qualità generale.

Ricordiamo che The Last of Us 2 Part 2 è ancora privo di una data di uscita, un nuovo video del gioco è stato mostrato durante la Paris Games Week di ottobre e non è escluso che Naughty Dog possa rivelare altri dettagli nel corso della PlayStation Experience in programma il 9 e 10 dicembre.