The Last of Us 2: i fan scovano un easter egg dedicato a Neil Druckmann

Naughty Dog si è divertita parecchio a nascondere citazioni ed easter egg di vario genere in The Last of Us Parte 2 e negli ultimi giorni sono sempre più numerosi gli utenti che stanno condividendo sui social le loro scoperte. Tra gli easter egg scovati ce n'è anche uno dedicato a Neil Druckmann.

Il game director del gioco è infatti il protagonista di una delle carte da gioco collezionabili di cui Ellie è tanto appassionata e delle quali potrete trovarne moltissime in giro per il mondo in rovina. In un preciso momento del titolo, Ellie potrà recuperare anche una carta molto speciale dedicata al villain "Dottor Uckmann" (o Dr. Uckmann), la cui descrizione contiene anche dei riferimenti all'IA di Naughty Dog e ai membri del team di sviluppo.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra la carta del perfido dottore, vi ricordiamo che negli ultimi giorni Neil Druckmann ha scherzato sul review bombing di The Last of Us Parte 2, fenomeno che sta spingendo sempre più utenti a lasciare un voto negativo su Metacritic. A questo proposito, vi ricordiamo che nella prossima diretta dedicata a The Last of Us 2 sul nostro canale Twitch tratteremo proprio del review bombing.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per sopravvivere in The Last of Us Parte 2?