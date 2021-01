The Last of Us 2 ha un 'finale alternativo' grazie ad una mod di Resident Evil 3

Grazie al lavoro portato avanti da Darkness Valtier, Resident Evil 3 Remake si è unito all'universo narrativo di The Last of Us Parte II grazie ad un'interessante mod per la versione PC del survival horror di Capcom.

La mod in questione rende possibile utilizzare Ellie o Dina al posto di Jill Valentine e Joel lì dove avremmo solitamente vestito i panni di Carlos Oliveira. Ma non solo: abbiamo l'introduzione anche dei nuovi "villain", ovvero Abby, che sostituisce Nikolai, ed un enorme Bloater che farà le veci del Nemesis. In cima alla notizia trovate un video gameplay che mette in mostra nella sua interezza la campagna di Resident Evil 3 con applicata la moda sopracitata. Il risultato è, al netto di alcune imperfezioni legate alle animazioni facciali, piuttosto apprezzabile, e ci consente di tornare a controllare i personaggi della serie Naughty Dog in un contesto differente, ma pur sempre apocalittico.

Una mod separata ci consente di giocare anche nei panni di Abby: trovate una dimostrazione in un secondo filmato di gameplay che trovate più in basso.

In un video separato, che vi andiamo a linkare in chiusura di notizia per evitare possibili spoiler, viene invece mostrato un ipotetico finale alternativo di The Last of Us Part II contenuto nella mod "The True Ending", che in questo caso si serve delle scene conclusive dell'horror di Capcom.

Una mod pubblicata nei mesi scorsi permetteva invece di giocare nei panni di Milla Jovovich, attrice ucraina che prese parte alle trasposizioni cinematografiche della serie horror sin dal 2002. Ricordiamo che Capcom non ha in previsione alcun DLC od espansione per il titolo, e si trova attualmente impegnata su Resident Evil Village, recentemente mostratosi nel suo primo video gameplay.