The Last of Us 2: folli minacce di morte per Laura Bailey, interprete di Abby

Le polemiche per la trama di The Last of Us Part 2 sono cominciate ancor prima del lancio del gioco, a causa dei video e delle informazioni trapelate anzitempo... e a quanto pare non accennano a placarsi.

Non stupisce vedere reazioni contrastanti a scelte tanto coraggiose in termini di narrazione. È assurdo constatare, tuttavia, che in alcune persone il disappunto si sia trasformato in una rabbia feroce, che li ha addirittura spinti a minacciare di morte alcune delle personalità coinvolte nel gioco, come Laura Bailey, che in The Last of Us Part 2 ha interpretato il personaggio di Abby.

La doppiatrice ha condiviso sul suo profilo Twitter alcuni dei folli messaggi che ha ricevuto in questo periodo. "Ragazzi. Io provo ad essere solo positiva qui... ma certe volte le cose diventano un po' opprimenti. Ho oscurato alcune parole, sapete perché, a causa degli spoiler", ha scritto prima di condividere degli screenshot. Tra i messaggi mostrati si leggono cose come "Ti ucciderò perché..." oppure "Voglio solo dirti che dovresti morire p*****a", o ancora "Scoprirò dove vivi e ti massacrerò per quello che...". Parole che fanno accapponare la pelle, che non possono essere giustificate in nessuna maniera. Abby è senza dubbio un personaggio particolare, ma sarebbe impossibile parlarne senza addentrarsi nei dettagli della trama. Fatto sta che ciò non giustifica minacce ai creativi, né tantomeno a colei che si è limitata ad interpretarla.

Non è tardato ad arrivare il commento di Neil Druckmann, che il gioco l'ha diretto: "Spero che questi giocatori ricevano l'aiuto mentale di cui hanno così chiaramente bisogno. Purtroppo, questo è quello che si ottiene quando si crea intrattenimento popolare che sfida le convenzioni. Laura non merita nulla di tutto ciò".

Per fortuna, il morale della Bailey è migliorato sensibilmente grazie ai numerosi messaggi d'incoraggiamento e alle belle parole che hanno sovrastato il rumore di quella piccola frangia di persone.