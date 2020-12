The Last Of Us 2 è il Game of the Year di GameInformer USA

GameInformer USA ha eletto il suo personale gioco dell'anno: ad aggiudicarsi il riconoscimento come Game of the Year 2020 è The Last Of Us Parte 2 di Naughty Dog, già eletto gioco dell'anno ai Game Awards di metà dicembre.

La testata americana riconosce all'esclusiva PlayStation 4 tutte le sue qualità, dal comparto tecnico alla trama, passando per la narrazione, la caratterizzazione dei personaggi, la sceneggiatura e ovviamente il gameplay.

GameInformer Best of 2020

10 Immortals Fenyx Rising

9 Final Fantasy VII Remake

8 Half-Life Alyx

7 Assassin's Creed Valhalla

6 Animal Crossing New Horizons

5 Ori And The Will Of The Wisps

4 Yakuza Like A Dragon

3 Ghost Of Tsushima

2 Hades

1 The Last Of Us Part II

Runner up per Hades, che si aggiudica il secondo posto della classifica Best Of 202 di GameInformer, con Ghost of Tsushima sul gradino più basso del podio. Proseguendo troviamo poi Yakuza Like A Dragon in quarta posizione, Ori and the Will of the Wisps al quinto posto, Animal Crossing New Horizons in sesta posizione e Assassin's Creed Valhalla all'ottavo posto.

Chiudono la Top 10 Half-Life Alyx, Final Fantasy VII Remake e Immortals Fenyx Rising di Ubisoft, quest'ultimo giudicato come l'ultima sorpresa dell'anno, essendo uscito a inizio dicembre.