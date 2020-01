The Last of Us 2: tutti i gameplay e le cutscene in un video

Abbiamo raccolto in un unico video tutti i gameplay e le scene d'intermezzo di The Last Of Us 2 diffuse fino a questo momento con l'obiettivo di provare a ricostruire un quadro chiaro e preciso della cronologia degli eventi narrati.

Il filmato dura 35 minuti e mostra tutte le scene di gameplay e le sequenze cinematiche così come presentate da Naughty Dog, con le scene mostrate a settembre dello scorso anno durante l'evento di reveal. Il tentativo è quello di dare un ordine cronologico al susseguirsi degli eventi, basandoci sul materiale diffuso finora, dal bacio tra Ellie e Dina fino al cammino di vendetta intrapreso dalla protagonista. Un modo per avere un quadro completo degli avvenimenti in attesa di poter mettere finalmente le mani su The Last Of Us Parte 2.

La nuova avventura di Naughty Dog uscirà il 29 maggio su PS4 e PlayStation 4 PRO, il lancio era inizialmente previsto per il 21 febbraio ma lo scorso autunno Sony e Naughty Dog hanno annunciato il rinvio, il team ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori un titolo capace di rispettare le altissime aspettative della community.

Per prepararsi all'arrivo di TLOU 2 vi consigliamo anche di leggere American Dreams, il fumetto prequel di The Last Of Us incentrato sulla figura di Ellie, un buon modo per approfondire ulteriormente la lore del gioco.