The Last Of Us 2: il gameplay della demo spiegato bene in un video

Al PAX East di Boston Naughty Dog avrebbe dovuto mostrare al pubblico la demo di The Last of Us Parte 2 provata dai giornalisti lo scorso mese di settembre. Così non è stato e la partecipazione dello studio è stata annullata a causa dell'emergenza Coronavirus, noi però vogliamo comunque raccontarvi al meglio il gameplay di TLOU2.

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare il gioco alla fine dello scorso autunno (su Everyeye.it trovate la prova e le impressioni su The Last of Us 2), in occasione di poter mettere le mani su nuovo materiale giocabile o video abbiamo deciso di raccontarvi la nostra esperienza diretta pad alla mano, entrando nel dettaglio delle meccaniche di gameplay e di altri aspetti utili per capire l'evoluzione ludica e stilistica compiuta tra il primo ed il secondo episodio della serie.

The Last of Us Parte 2 racconta un momento particolarmente forte e intenso della vita di Ellie, in una storia dai temi forti che ha tutte le carte in regola per conquistare il grande pubblico. Non vogliamo però rovinarvi ulteriormente la sorpresa e vi lasciamo alla visione del video che trovate in apertura.

Ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO dal 29 maggio, nelle scorse ore HBO ha annunciato la serie TV di The Last of Us prodotta da Craig Mazin (autoredi Chernobyl) e supervisionata da Neil Druckmann di Naughty Dog, al momento non ci sono molti dettagli ma l'annuncio è bastato a far sorridere tutti coloro che desiderano (ri)vedere Joel ed Ellie in azione.