The Last of Us 2: gameplay mostrato a porte chiuse ai manager Gamestop

Mentre noi comuni mortali stiamo ancora aspettando nuove informazioni su The Last of Us 2 da parte di Sony, pare che alcuni fortunati manager di Gamestop abbiano visto il gioco in movimento durante una presentazione a porte chiuse.

Tra le persone che hanno assistito al filmato di gameplay alla GME Conference 2019 c'era probabilmente anche l'insider Gaming Forte, il quale ha pubblicato numerose foto e informazioni sul titolo. Stando a quando dichiarato dall'insider, la presentazione era completamente diversa dalla demo mostrata all'E3 2018 e, questa volta, era tutto focalizzato sulla furtività. Pare che Ellie, la protagonista, possa sfruttare a proprio vantaggio i Clicker per restare inosservata, ma non ci sono dettagli precisi sulle azioni mostrate a schermo. Secondo Gaming Forte è inoltre difficile stabilire se il comparto tecnico abbia subito dei miglioramenti dall'ultima volta che è stato mostrato, ma sembra piuttosto sicuro che quel genere di ambientazioni, poco illuminate, possano dare il meglio su un pannello dotato di supporto all'HDR.

Molto interessante è infine la foto che mostra la presenza sul palco di Troy Baker, il celebre doppiatore che ha prestato la propria voce a Joel. Non è quindi da escludere che il vecchio protagonista sia stato mostrato proprio in questa occasione, anche se nei tweet dell'insider non vi è alcun riferimento al personaggio.

Vi ricordiamo che, secondo alcuni recenti rumor, il prossimo novembre 2019 si terrà un nuovo State of Play durante il quale verrà finalmente annunciata la data d'uscita di The Last of Us 2.