The Last of Us 2: GameStop apre i preordini per il DualShock 4 personalizzato

Dopo aver aperto i preordini per la PlayStation 4 PRO Limited Edition The Last of Us 2, GameStopZing apre ora i preorder per il DualShock 4 personalizzato per il gioco Naughty Dog, disponibile dal 19 giugno 2020.

Questa edizione limitata del controller presenta una personalizzazione esclusiva con il tatuaggio di Ellie riprodotto sull'impugnatura e il logo The Last of Us Parte 2 impresso sul touchpad. Potete prenotarlo solo online al prezzo di 74.98 euro, la prenotazione e il ritiro in negozio non sono disponibili per questo prodotto, GameStop ricorda inoltre che ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, gli ordini multipli verranno cancellati.



Ricordiamo che i negozi GameStop sono aperti in tutta Italia (con pochissime eccezioni) dopo oltre due mesi di chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus. Gli store sono tornati operativi ma è comunque possibile continuare ad utilizzare l'eCommerce di GameStop per i propri acquisti, in questo periodo di grande difficoltà per il paese l'azienda ha potenziato il servizio ed è in grado di garantire consegne puntuali in tutta Italia per oltre il 90% degli ordini effettuati online.



Un canale sicuramente importante per chiunque non abbia modo di recarsi in negozio, ricordiamo che per visitare gli store è necessario munirsi di mascherina e rispettare le indicazioni dei responsabili dei punti vendita per garantire la propria sicurezza e quella delle altre persone.