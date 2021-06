The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima in offerta aspettando l'Amazon Prime Day

Sono due dei giochi più amati della lineup PlayStation e ora sono in offerta a prezzo scontato, una buona occasione di risparmio in attesa degli sconti Amazon Prime Day del 21 e 22 giugno.

The Last of Us Parte 2 costa 29.97 euro mentre Ghost of Tsushima è in vendita a 39.98 euro, in entrambi i casi il prezzo è riferito all'edizione standard, priva di contenuti extra oltre al disco Blu-Ray.

Giochi PS4 in sconto su Amazon

Due giochi che non hanno bisogno di presentazioni essendo tra le esclusive PlayStation più amate e vendute dello scorso anno. The Last of Us Parte 2 è stato aggiornato per PS5 con il supporto per i 60fps e anche l'avventura di Sucker Punch Productions è ovviamente perfettamente compatibile con la nuova console Sony.

Su Amazon si avvicinano i due giorni di sconti incredibili per gli iscritti Prime in programma il 21 e 22 giugno, ecco la nostra guida all'Amazon Prime Day con i trucchi per risparmiare e non perdere le migliori offerte sul mondo dei videogiochi e della tecnologia. Ricordatevi anche di seguirci sul canale Telegram Offerte di Everyeye, aggiornato quotidianamente con promozioni più interessanti e gli sconti per risparmiare sui vostri acquisti.