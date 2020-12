The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima tra gli sconti del Calendario dell'Avvento GameStop

Il Natale si avvicina e anche quest'anno GameStopZing ci sta dando un grande aiuto nel fare i regali grazie al Calendario dell'Avvento, promozione che ci terrà compagnia fino alla vigilia offrendo ogni giorno offerte sempre fresche. Scopriamo cosa c'è in serbo per noi oggi 5 dicembre.

I nuovi sconti di oggi odierni sono tutti dedicati ai giocatori PlayStation. In sconto ci sono le due più grandi esclusive uscite quest'anno, ossia The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, entrambe proposte a soli 29,99 euro. Uno sconto davvero ghiotto che non durerà per sempre, dal momento che rimarrà disponibile fino alle 23:59 di domani 6 dicembre. A proposito dell'ecosistema PlayStation, segnaliamo che è anche possibile acquistare un DualShock 4 in bundle con 3 mesi di PlayStation Plus a 70,98 euro.

Proseguono, intanto, le offerte del Calendario dell'Avvento lanciate ieri 4 dicembre. Stiamo parlando di Hitman 2, acquistabile a soli 14,98 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate a 39,98 euro, Batman Arkham Collection a 14,98 euro, Nioh 2 a 29,98 euro e LEGO DC Super Villains a 14.98 euro. Avete ancora tempo per mettere le mani su alcuni accessori come l'Headset Turtle Beach Force Recon 70P a 24,98 euro