The Last Of Us 2 è il gioco più ambizioso di Naughty Dog, il messaggio di Neil Druckmann

A seguito della pubblicazione del trailer di The Last Of Us 2 che ha svelato la data di uscita del gioco, Neil Druckmann di Naughty Dog ha scritto una lettera aperta alla community pubblicata sulle pagine del PlayStation Blog.

"Grazie per essere stati pazienti. Molto pazienti. Anche se non vedevamo l’ora di condividere di più su The Last of Us Part II e svelarvi la sua data di uscita, volevamo aspettare fino a quando non saremmo stati più vicini alla conclusione della produzione. Abbiamo un sacco di nuove cose da condividere con voi oggi … a partire dal fatto che il 21 febbraio 2020 Last of Us Part II potrà finalmente essere nelle vostre mani.

Abbiamo iniziato a lavorare su questo gioco circa cinque anni fa. È difficile descrivere l’immensa pressione che si ha nel creare un sequel. Sappiamo quanto amate questo mondo e i loro personaggi, in particolare Ellie e Joel. Credetemi, anche noi siamo fan. Li amiamo. È per questo che abbiamo trascorso anni a creare un gioco che riteniamo possa render loro giustizia, raccontando una storia sfumata che affronta la domanda principale: fino a che punto arriveresti per ottenere giustizia contro le persone che feriscono coloro che ami?

È una storia molto emotiva con temi complessi che si addicono al mondo di The Last of Us. Quello che abbiamo capito abbastanza presto è che stavamo mettendo insieme uno dei giochi più ambiziosi e più lunghi di Naughty Dog nei nostri 35 anni di storia. Per raccontare questo tipo di storia, il gioco doveva essere enorme."

Druckmann ribadisce con orgoglio come The Last of Us Part 2 sia "il gioco più ampio ed ambizioso mai creato da Naughty Dog in 35 anni" e che presto arriveranno nuovi dettagli sul gioco. Quando? Giovedì 26 settembre alle 17:00, in occasione dell'Outbreak Day la stampa internazionale potrà pubblicare le proprie impressioni sulla prova di tre ore effettuata a Los Angeles il 24 settembre.