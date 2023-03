The Last of Us Parte 2 per PS4 è un gioco Open World oppure no?

The Last of Us Parte II si pone come un gioco molto più grande ed ambizioso rispetto al pur memorabile primo episodio, e le sue migliorie passano anche attraverso un gameplay che perfeziona quanto visto in The Last of Us e relativo remake Parte I.

Il primo gioco si è imposto come uno dei migliori Action/Adventure di stampo survival horror e narrativo, con un level design sostanzialmente lineare ma comunque perfettamente funzionale al tipo di racconto e idee ludiche pensate da Naughty Dog. Per quanto riguarda invece il secondo capitolo, siamo davanti ad un Open World oppure ad un gioco che segue l'impostazione del prequel?

Ebbene, The Last of Us Parte II si pone in diretta continuità con The Last of Us Parte I anche in termini di gameplay e, pertanto, non è un gioco Open World. Detto questo, bisogna comunque sottolineare che la maggior parte degli scenari visti nel capolavoro pubblicato su PS4 nel 2020 sono molto più ampi e ricchi di opportunità rispetto a quanto visto nel gioco originale, lasciando dunque una maggiore libertà di esplorazione, movimento e di approcci ai combattimenti.

Da aggiungere inoltre che la prima fase di gioco con Ellie ambientata a Seattle, nel Giorno 1, segue vagamente un'impostazione da vero e proprio Open World, con Naughty Dog che mette a disposizione un'area di vaste dimensioni e totalmente esplorabile alla ricerca di segreti, collezionabili e preziose risorse aggiuntive. Si tratta però di un'eccezione volta a dare maggior varietà al gameplay, che in ogni caso segue un'evoluzione lineare esattamente come il predecessore.

Ricordate i motivi per cui The Last of Us Parte 2 è stato odiato da una parte della community? Non perdetevi infine 5 curiosità su The Last of Us che forse non conoscete.