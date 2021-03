The Last of Us 2 è il GOTY di Resetera: premiati anche Hades e FF7, ecco i vincitori!

Con l'avvio del mese di marzo, la vasta community di appassionati attivi sul forum di Resetera ha eletto i migliori giochi dell'ultima annata videoludica, ecco i vincitori!

Dalle pagine del noto forum, la produzione che si conquista l'ambito titolo di Game Of The Year è ancora una volta The Last Of Us: Parte 2, con la toccante epopea di Elie e Joel che ha saputo mettere d'accordo pubblico e critica. A condividere il podio con la creatura di Naughty Dog, troviamo Final Fantasy VII Remake e Hades. Di seguito, l'intera classifica:

The Last of Us Parte 2; Final Fantasy VII Remake; Hades; Ghost of Tsushima; Animal Crossing: New Horizons; 13 Sentinels: Aegis Rim; Demon's Souls; Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Astro's Playroom; Ori and the Will of the Wisps;

La community di Resetera non si è però limitata al GOTY, assegnando i propri premi virtuali anche a molteplici categorie di genere. Di seguito, i vincitori:

Miglior Adventure : 13 Sentinels: Aegis Rim;

: 13 Sentinels: Aegis Rim; Miglior Action Adventure : The Last of Us Parte 2;

: The Last of Us Parte 2; Miglior Action RPG : Final Fantasy VII Remake;

: Final Fantasy VII Remake; Miglior Action : Death Stranding;

: Death Stranding; Miglior RPG : Persona 5 Royal;

: Persona 5 Royal; Miglior Platform : Astro's Playroom;

: Astro's Playroom; Miglior Sportivo : Tony Hawk's Pro Skater 1+2;

: Tony Hawk's Pro Skater 1+2; Miglior Shooter : DOOM Eternal;

: DOOM Eternal; Miglior Simulator : Animal Crossing: New Horizons;

: Animal Crossing: New Horizons; Miglior Puzzle Game : Tetris Effect: Connected;

: Tetris Effect: Connected; Miglior Racing Game : F1 2020;

: F1 2020; Miglior Visual Novel: Murder By Numbers;

Miglior Gioco su PC : Hades;

: Hades; Miglior Gioco PS4 : The Last of Us Paret 2;

: The Last of Us Paret 2; Miglior Gioco PS5 : Demon's Souls;

: Demon's Souls; Miglior Gioco Xbox One : Ori and the Will of the Wisps;

: Ori and the Will of the Wisps; Miglior Gioco Xbox Series X: Yakuza Like a Dragon;

X: Yakuza Like a Dragon; Miglior Gioco Nintendo Switch : Animal Crossing New Horizons;

: Animal Crossing New Horizons; Miglior Gioco Mobile : Arknights;

: Arknights; Miglior Piattaforma : PlayStation 4;

: PlayStation 4; Miglior Sviluppatore: Naughty Dog;

Infine, completano il quadro le elezioni dei migliori giochi per ogniSi conclude così la rassegna delle premiazioni virtuali proposte dalla vasta community di Resetera: cosa ne pensate?