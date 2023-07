The Last of Us Part 2 troppo grosso per una sola stagione TV: Mazin conferma la Stagione 3

Reduce dallo strabiliante bottino di 24 nomination collezionate agli Emmy 2023, lo showrunner Craig Mazin ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Deadline per parlare dei piani per le prossime stagioni di The Last of Us.

Nel corso di questi mesi, sia Mazin sia il suo collega Neil Druckmann hanno ripetutamente lasciato intendere che l'adattamento televisivo di The Last of Us Part 2 potrebbe richiedere più di una stagione, in ragione dell'enorme mole di materiale narrativo presente nel videogioco. Nonostante le chiare idee creative dei due scrittori, in ogni caso, HBO non ha mai confermato ufficialmente i piani per una terza stagione. Lo scorso maggio, l'Head of Drama Francesca Orsi ha addirittura invitato tutti i fan a non darla per scontata: "Abbiamo vagamento sentito dire che ci sono delle idee per la Stagione 3 dello show, ma preferiamo pensare ad una stagione alla volta. A questo punto non c''è alcuna garanzia che ci sarà una Stagione 3, ma so che entrambi (Mazin e Druckmann, ndr) hanno una visione per la Stagione 3".

In realtà, ai microfoni di Deadline Mazin l'ha data per scontata la Stagione 3, per il semplice motivo che The Last of Us Part 2 è troppo grande per essere confinato in una singola stagione. "Ci sarà più di una stagione. C'è molta più storia, dunque questo show non terminerà con la Stagione 2, a meno che le persone non smettono di guardarlo facendolo cancellare", ha affermato. "Escluso questo, faremo alcune cose esattamente come nel gioco e faremo altre cose che sono nel gioco ma in maniera differente con il nostro metodo. Non importa se avete giocato o meno al gioco. Rimarrete sorpresi man mano che la stagione andrà avanti. Abbiamo preparato alcuni interessanti colpi di scena e svolte inaspettate".

Anche se già si parla di Stagione 3, ricordiamo che siamo ancora in attesa della Stagione 2, il cui lancio è attualmente fissato nel corso del 2025, anche se il recente sciopero degli sceneggiatori - ai quali si sono appena uniti anche gli attori - potrebbe far slittare in avanti il debutto.