The Last of Us 2 e Halloween: Ellie e gli Infetti nell'inquietante artwork di Naughty Dog

L'artista digitale di Naughty Dog, Hailey Del Rio, firma un artwork inedito di The Last of Us 2 che celebra Halloween incarnando lo spirito di questa festività con un'inquietante composizione che vede per protagonisti Ellie gli Infetti.

La designer della software house interna ai PlayStation Studios invita così tutti gli appassionati dell'epopea post-apocalittica di Sony ad ammirare questa sua opera e a scaricarla alla sua risoluzione originaria dalle pagine dei social di Naughty Dog.

L'artwork creato da Del Rio immortala la coraggiosa Ellie al centro di un'infernale "foresta organica" che, se vista da una prospettiva più ampia, rivela il mostruoso volto di un Clicker della serie di The Last of Us. Il Clicker proposto dall'artista digitale presenta le inequivocabili escrescenze e creste che ne deturpano il volto a causa dell'avanzato stadio di infezione zombizzante da Cordyceps, avvenuto dopo la fittizia pandemia narrata nella serie e ricordata come Outbreak Day prima del cambio di nome deciso quest'anno dal team di Neil Druckmann per i motivi che possiamo facilmente intuire.

Nel complimentarci con Hailey Del Rio per l'incredibile lavoro compiuto su questo bozzetto e, più in generale, sulla componente artistica del kolossal di Naughty Dog, vi lasciamo all'ultimo speciale su come scattare foto migliori in The Last of Us 2 e al nostro approfondimento che illustra tutti gli Infetti di The Last of Us.