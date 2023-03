The Last of Us Parte 2 HBO: ecco dove saranno girate le riprese della seconda stagione

Dopo il teaser dell'arrivo della Season 2 di The Last of Us HBO con un'immagine dedicata ad Abbie, Craig Mazin ci svela ulteriori informazioni sull'attesa nuova stagione di quello che è stato ritenuto quasi unanimamente uno degli adattamenti videoludici più convincenti di sempre.

Sebbene la prima stagione sia stata girata principalmente a Calgary, la più grande città della provincia canadese di Calgary, la produzione della seconda stagione è iniziata a Vancouver. La seconda stagione è basata sugli eventi e sulla storia di The Last of Us Parte 2, che si svolge quasi interamente nel nord-ovest del Pacifico.

"Potete aspettarvi che ripeteremo lo stesso processo, ovvero vedremo cosa ha reso speciale quella storia e qual è la sua anima. E questo deve rimanere intatto", ha detto lo showrunner e produttore esecutivo Craig Mazin riguardo alla Stagione 2 durante il podcast ufficiale di The Last of Us. "Le sequenze momento-per-momento e i personaggi, potrebbero rimanere gli stessi, potrebbero cambiare. Faremo con questa storia ciò che è necessario nel mentre si trasferisce da un media all'altro".

La storia di The Last of Us Parte II è generalmente ritenuta ancor più delicata rispetto al capitolo originale della serie di Naughty Dog, e c'è molta apprensione tra i fan per come sarà gestita. Pensate che la stessa Bella Ramsey è spaventata dalla Stagione 2 di The Last of Us.