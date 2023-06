The Last of Us 2 e Horizon Forbidden West, quanto sono costati? Sony lo svela per sbaglio!

Nel quadro della controversia legale che contrappone la Federal Trade Commission statunitense e Microsoft, continuano a emergere informazioni legate al dietro le quinte dell'industria videoludica.

Dopo aver appreso maggiori informazioni sull'offerta di Phil Spencer a Sony in merito alla gestione di COD, spuntano ora anche retroscena sulle attività creative di casa PlayStation. In particolare, alcuni dei documenti presentati agli atti da parte di Sony hanno accidentalmente svelato il budget e le tempistiche di sviluppo di due delle principali esclusive PS4 e PS5 degli ultimi anni.

Come potete verificare in calce, un oscuramento non troppo efficace dei documenti interni di Sony ha infatti confermato come il costo di realizzazione di The Last of Us: Parte II si sia attestato sui 220 milioni di dollari. Lo sviluppo dell'epopea Naughty Dog prese il via già nel 2014, a solo un anno di distanza dal lancio del primo The Last of Us su PlayStation 3. Alla già imponente cifra, aggiunge Sony, vanno poi aggiunte le spese legate al marketing.



Medesima considerazione anche per Horizon: Forbidden West, la cui realizzazione prese il via nel 2017, concludendosi con una spesa di 212 milioni di dollari. Nei momenti di massimo impegno, lo sviluppo di The Last of Us Parte II e di Horizon: Forbidden West richiese il coinvolgimento di rispettivamente trecento e duecento professionisti.



Ancora in corso, il processo tra FTC e Microsoft ha già portato all'attenzione del pubblico anche le dichiarazioni del CEO di Activision.