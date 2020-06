The Last of Us 2: iniziamo insieme il gioco su Twitch senza spoiler, domani alle 13:00

Mancano ormai solo poche ore al debutto di The Last of Us Parte 2 e, per celebrarne l'uscita, sul canale Twitch di Everyeye inizieremo a giocarlo in diretta con una serie di accorgimenti per evitare qualsiasi tipo di spoiler sulla trama per chi sta guardando.

Nel corso della diretta streaming, infatti, salteremo tutti i filmati e faremo in modo che dalle sequenze di gameplay che andremo a giocare emergano meno dettagli possibili sulla trama del capolavoro Naughty Dog. Se siete in attesa che Amazon consegni la vostra copia di The Last of Us 2 e morite dalla voglia di scoprire qualche dettaglio in più sul gameplay del gioco con protagonista la giovane Ellie, sappiate allora che l'appuntamento è fissato a domani alle ore 13:00 sul nostro canale Twitch.

Vi ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire da domani, venerdì 19 giugno 2020, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo di dare una lettura alla recensione di The Last of Us Parte 2 a cura di Francesco Fossetti, che ha dato al titolo il voto massimo.

Sapevate che nel gioco ci sono moltissime opzioni per personalizzare l'esperienza al punto da rendere The Last of Us Parte 2 uno dei titoli più accessibili di sempre?