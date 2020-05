The Last of Us 2: Inside The Details, ecco il nuovo video

In leggero ritardo sulla tabella di marcia a causa dello State of Play, Naughty Dog ha pubblicato oggi un nuovo video documentario di The Last of Us Parte 2, intitolato Inside The Details e dedicato ai dettagli del mondo di gioco, e non solo.

Il video si focalizza sull’attenzione ai piccoli dettagli e dimostra la volontà di Naughty Dog di dare vita ad un mondo vivo e vibrante, ricchissimo di particolari e segreti da scoprire, focalizzandosi anche sulle sessioni di motion capture e le animazioni dei personaggi. Il filmato, come di consueto, è totalmente privo di spoiler e potete dunque guardarlo senza timori di sorta, in quanto non contiene anticipazioni di nessun tipo sulla trama del gioco.

Il prossimo e ultimo video documentario della serie Inside TLOU2 verrà pubblicato mercoledì 3 giugno, Inside The World chiuderà la campagna promozionale del gioco in attesa della recensione di The Last of Us 2, online da venerdì 12 maggio alle 09:01 del mattino. Nella serata di ieri Naughty Dog ha trasmesso un nuovo video gameplay di The Last Of Us 2 in occasione dello State of Play, una buona occasione per vedere una sequenza di gioco inedita con una Ellie più agguerrita e feroce che mai.

Per ingannare l'attesa vi rimandiamo all'immagine della schermata iniziale di The Last of Us 2, un piccolo antipasto in attesa di potervi dire di più allo scadere dell'embargo.