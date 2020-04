The Last of Us 2 e Iron-Man VR rinviati: rimborsi in arrivo per i preordini su PS Store

Il mese di aprile si è purtroppo aperto con l'annuncio ufficiale del rinvio di The Last of Us Parte 2 e Marvel's Iron-Man VR. Il posticipo delle due esclusive Sony, tuttavia, è risultato piuttosto peculiare, poiché non è stata fornita alcuna data o finestra di lancio sostitutiva per la loro pubblicazione.

A brevissima distanza dalla condivisione della notizia con la platea videoludica, The Last of Us Parte 2 è stato rimosso dal PlayStation Store, sul quale non risulta dunque più essere presente la scheda dedicata al gioco Naughty Dog. Un ulteriore e conseguente aggiornamento rende ora noto che tutti i giocatori che avevano provveduto ad effettuare il preordine digitale tramite PS Store delle due produzioni citate saranno automaticamente rimborsati. Di seguito la nota resa disponibile dal supporto PlayStation:

"The Last of Us Parte 2 e Iron Man VR sono stati rinviati. Tutti i consumatori che hanno effettuato un pre-ordine digitale riceveranno un rimborso in maniera automatica. Vi preghiamo di controllare il vostro indirizzo mail per maggiori dettagli".



Qualora rientriate nella casistica, dovreste dunque ricevere in maniera automatica notizie in merito direttamente dal servizio clienti PlayStation, in un tempo relativamente breve. Al momento, né Sony né Naughty Dog hanno voluto sbilanciarsi nell'offrire indicazioni sulle nuove tempistiche di produzione: Neil Druckmann ha però recentemente discusso dello stato dei lavori e di un'eventuale uscita digitale di The Last of Us Parte 2.