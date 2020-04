The Last of Us 2: leak diffusi da un dipendente infuriato con Naughty Dog?

Nella giornata di ieri nuovi video leak di The Last of Us 2 sono emersi in rete, i filmati in questione sono apparentemente tratti da una vecchia build ma contengono enormi spoiler sulla trama del gioco. Giungono ora nuovi dettagli sulla fuga di notizie.

Secondo quanto riportato da SuperMetalDave64, i leak in questione avrebbero avuto origine da un dipendente di Naughty Dog arrabbiato con la compagnia per una questione legata al suo compenso, da qui la ritorsione pubblicando in rete enormi spoiler e anticipazioni su quello che è di fatto uno dei videogiochi più attesi dell'anno. Non è chiaro però se l'insider abbia ricevuto una soffiata o se si tratti di una sua supposizione.

Fate attenzione perchè il materiale sta continuando a circolare in rete nonostante Sony Interactive Entertainment lo abbia fatto prontamente rimuovere dalla fonte originale. Molti canali YouTube hanno ricaricato le clip e le stesse stanno circolando anche su Reddit, forum, social network e canali Telegram, dunque restate in allerta e segnalate immediatamente qualsiasi avvistamenti sospetto.

Da parte nostra abbiamo deciso di non pubblicare link o alcun riferimento diretto sul contenuto dei video in questione, limitandoci a segnalare per dovere di cronaca l'esistenza di nuovo materiale leakato. The Last of Us Parte 2 è stato rimandato a data da destinarsi, inizialmente atteso per il 29 maggio, il gioco è ora privo di una finestra o una data di lancio precisa.