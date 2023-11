The Last of Us 2: un leak svela la versione PS5, uscirà presto?

Il "solito" PlayStation Game Size ci informa dell'avvistamento della versione PlayStation 5 di The Last of Us Parte 2 nel database del PlayStation Store. Ad oggi, Sony e Naughty Dog non hanno annunciato una versione PS5 nativa del gioco. Novità in vista?

Sebbene The Last of Us Parte 2 giri senza problemi su PlayStation 5, non esiste ad oggi un aggiornamento next-gen, da tempo però si parla di una versione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2 per PS5... che le due cose siano strettamente collegate?

Al momento come detto tutto tace ma PlayStation Game Size non sbaglia un colpo nell'avvistare i movimenti del database del PlayStation Store e dunque possiamo ipotizzare l'arrivo di novità in tempi relativamente brevi... magari in tempo per i The Game Awards dell'8 dicembre, aggiungiamo noi?

In questo modo, Sony potrebbe coprire il "buco" e avere così entrambi i giochi di The Last of Us su PlayStation 5 con The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 Remaster, e chissà che non sia in arrivo anche una sorta di bundle o collection con entrambi i titoli. Ma queste sono solamente ipotesi, per saperne di più dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte del publisher.