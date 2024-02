The Last of Us 2, il Making Of è online: Naughty Dog ripercorre lo sviluppo del gioco

L'attesissimo Making Of di The Last of Us Parte 2 è finalmente online, per la gioia dei tanti appassionati dell'odissea post-apocalittica di Naughty Dog che desideravano ripercorrerne le tappe fondamentali del lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso da Neil Druckmann e compagni.

Con Grounded II: The Making of The Last of Us Part 2, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios riavvolge idealmente il nastro dei ricordi per condurci in un viaggio interattivo tra i segreti e i retroscena mai svelati di un percorso di sviluppo che, come possiamo facilmente intuire, è stato davvero ricco di insidie, ostacoli, sacrifici personali e, al tempo stesso, di soddisfazioni per il team al seguito di Druckmann.

Il documentario dei 'cagnacci', proprio come per il Making Of dell'originario The Last of Us, riassume l'ottovolante di emozioni che ha accompagnato ogni fase della realizzazione dell'esclusiva Sony, fornendo un quadro più esaustivo degli sforzi profusi dai singoli membri di Naughty Dog e delle altre realtà che hanno contribuito alla creazione, basti ricordare in tal senso l'enorme numero di sviluppatori coinvolti in TLOU 2.

Dalle scene fake nei trailer di TLOU 2 per proteggere i giocatori dagli spoiler alle estenuanti scene di motion capture compiute per rendere ancora più realistiche le animazioni dei personaggi a schermo, Grounded II è un approfondimento semplicemente imprescindibile per i fan dell'avventura post-apocalittica che, nelle scorse settimane, è ritornata al centro dell'interesse degli appassionati con la versione attualizzata per PlayStation 5. A tal proposito, qui trovate la nostra recensione di The Last of Us 2 Remastered su PS5.