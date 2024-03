The Last of Us Parte 2, mancherebbe poco al suo arrivo su PC: verrà annunciato tra 1 mese?

A quasi due mesi di distanza da quando è uscito The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5, ecco che il seguito delle avventure di Ellie potrebbe presto o tardi ricevere alcune novità. The Last of Us Parte 2 sarebbe pronto ad arrivare presto su PC, con un annuncio ufficiale da Naughty Dog che potrebbe giungere tra non molto. Ma quando, esattamente?

Secondo quanto riportato dall'account X di Silknight (uno degli insider che ha rivelato al mondo intero l'arrivo su PC di Ghost of Tsushima Director's Cut), The Last of Us Parte 2 PC potrebbe essere ufficializzato il prossimo mese. Secondo la fonte sopracitata, dunque, aprile sarebbe il momento della verità per il tanto vociferato porting di The Last of Us Parte 2, ma attorno a quest'ultimo vi sono ancora diverse informazioni mancanti.

Nello specifico, l'insider afferma che non si conosce l'esatta data d'uscita di The Last of Us Parte 2 su PC. Pur trattandosi di notizie ancora prive di conferme ufficiali, l'attendibilità di chi ha creato il post pubblicato su X è tale da pensare che Naughty Dog sia pronta a mostrare al mondo intero il risultato del porting dell'esclusiva PS4 e PS5 su PC. A questo punto, però, non ci resta che attendere l'arrivo del prossimo mese per poter confermare o smentire quanto dichiarato da Silknight. Pensate che ad aprile 2024 ci sarà il tanto atteso annuncio? In attesa di esso, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato al mondo traboccante di dettagli incredibili di The Last of Us Parte 2.