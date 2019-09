The Last of Us 2 Media Event: il 24 settembre scopriremo la data di uscita?

Nella notte il giornalista e conduttore canadese Geoff Keighley ha condiviso uno speciale invito per un Media Event di The Last Of Us Part II che si terrà a Los Angeles il prossimo 24 settembre. Ma di cosa si tratta esattamente?

Come il nome lascia suggerire, l'evento sarà aperto solamente ad alcuni membri selezionati della stampa americana e internazionale, la quale potrà con ogni probabilità provare con mano il gioco Naughty Dog.

E per quanto riguarda il pubblico? Con ogni probabilità Sony sta preparando una sorpresa per l'Outbreak Day che si terrà come ogni anno il 26 settembre. L'ipotesi più probabile è quella di un trailer con il reveal della data di uscita, mentre un nuovo video gameplay potrebbe essere condiviso più avanti, magari durante la conferenza alla Paris Games Week di fine ottobre o nel corso della PlayStation Experience di inizio dicembre, eventi però non ancora confermati dal publisher.

I tempi sembrano ormai naturi per annunciare la data di uscita di The Last of Us 2, secondo alcuni rumor il gioco uscirà a febbraio 2020 mentre altre voci parlano di un lancio previsto a maggio/giugno del prossimo anno su PS4/PS4 PRO, con una versione PlayStation 5 disponibile a fine anno come gioco di lancio della console next-gen di Sony.

Al momento in ogni caso l'unica certezza è che il Media Event di TLOU2 si terrà il 24 settembre a Los Angeles, quanto riportato qui sopra è solamente frutto di speculazioni che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.