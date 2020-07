The Last Of Us 2: miglior lancio digitale di sempre per una esclusiva PlayStation

The Last Of Us Parte 2 ha registrato 2.8 milioni di download dal PlayStation Store nel mese di giugno, superando così il precedente record di Marvel's Spider-Man e Final Fantasy VII Remake, entrambi a quota 2.2 milioni nel mese di lancio.

SuperData riporta poi anche altri numeri legati al mercato digitale a giugno: Valorant è il miglior lancio di sempre per un gioco free to play su PC avendo superato i risultati ottenuti da Apex Legends (sempre su PC) nel febbraio 2019 per quanto riguarda numero di utenti e incassi nel mese di debutto.

The Last Of Us Parte 2 ha venduto oltre quattro milioni di copie nei primi tre giorni di commercializzazione in tutto il mondo, non è chiaro però se in questo dato siano comprese anche le copie digitali, ad oggi il gioco Naughty Dog è l'esclusiva PlayStation venduta più velocemente di sempre nonchè il secondo gioco di maggior successo al lancio negli USA per Sony, dietro a Marvel's Spider-Man.

Secondo SuperData, a giugno 2020 il mercato digitale ha generato entrate pari a 10.46 miliardi di dollari, dietro solo ad aprile 2020 con 10.54 miliardi di dollari, miglior mese di sempre grazie anche all'epidemia Coronavirus che ha visto aumentare il fatturato derivato dalla vendita di servizi e prodotti digitali.