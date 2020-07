The Last of Us 2 e le minacce alla doppiatrice di Abby: arriva il messaggio di Naughty Dog

Dalle pagine del profilo Twitter ufficiale di Naughty Dog, la software house californiana condivide un messaggio sui social in risposta alle minacce di morte a Laura Bailey, l'interprete di Abby in The Last of Us Parte 2.

Pur senza riferirsi direttamente alle ignobili minacce ricevute dalla doppiatrice che ha collaborato con Naughty Dog per dare forma al personaggio di Abby in TLOU 2, il comunicato ufficiale della sussidiaria americana dei PlayStation Studios spiega che "sebbene accogliamo con favore la discussione critica, condanniamo qualsiasi forma di molestia o minaccia nei confronti del nostro team e del cast".

In chiusura d'intervento, Naughty Dog sottolinea come "la loro sicurezza è la nostra massima priorità, ma dobbiamo tutti lavorare insieme per sradicare questo tipo di comportamenti e mantenere ogni discorso a un livello costruttivo e compassionevole".

Nelle scorse ore, anche il direttore creativo di The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann, ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza a Laura Bailey con una lettera aperta pubblicata su Twitter in cui afferma che "spero che queste persone (coloro che hanno minacciato di morte la doppiatrice di Abby, ndr) ricevano al più presto tutto l'aiuto mentale di cui hanno così chiaramente bisogno. Purtroppo, è ciò che si ottiene quando si crea un prodotto d'intrattenimento popolare che sfida le convenzioni. Laura non merita nulla di tutto ciò".