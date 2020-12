The Last of Us 2 e le minacce di morte a Laura Bailey: ne parla l'interprete di Abby

Dalle colonne di Game Informer, Laura Bailey racconta come ha reagito al vile attacco ricevuto nei mesi scorsi con le minacce di morte per The Last of Us 2 che l'hanno investita "per colpa" della suo impegno come interprete di Abby.

Nel rievocare questo doloroso ricordo, la doppiatrice statunitense ha spiegato ai giornalisti di Game Informer che "è stato difficile, ma penso che quella di TLOU 2 sia una storia eccezionale, e che quello di Abby sia uno dei personaggi più incredibili che abbia mai interpretato. Conoscevo la trama, sapevo in quale progetto stavo entrando ma quando arrivò il giorno delle prime prove come Abby, quel personaggio non mi piaceva e nemmeno la mia performance. Ricordo che quel giorno interpretai per circa tre ore Abby e, tornata a casa, spiegai a mio marito che non mi piaceva quello che avevo appena fatto, che non ero stata brava e che non capivo come avessero deciso di assumermi per quella parte. Lui però mi spinse a proseguire e di non lasciarmi condizionare dalle mie emozioni".

Consapevole della natura divisiva del personaggio di Abby, e delle polemiche scatenate sui social dalle gravi fughe di notizie su The Last of Us 2 che hanno preceduto il lancio del kolossal PS4 di Naughty Dog, Bailey ricorda come "sapevo che tutto ciò avrebbe provocato di sicuro dei contraccolpi. Sapevo che avrei ricevuto un po' di odio, ma non avevo previsto che quell'odio sarebbe stato di quell'entità. È stata la tempesta perfetta. Ci sono state anche quelle fughe di notizie a due mesi dall'uscita, molte persone hanno avuto tutto quel tempo per costruirsi un muro ideale dietro al quale trincerarsi prima di capire quale fosse il punto di vista di Abby, e perciò molte persone non sono mai state in grado di capirne il ruolo".

Per il suo impegno nel ruolo di Abby in The Last of Us 2, Laura Bailey ha vinto il premio Best Performance ai TGA 2020 per la migliore interpretazione in un videogioco.