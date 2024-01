The Last of Us Parte 2: un minaccioso cosplay di Ellie faccia a faccia con Abby

Da pochi giorni i giocatori PlayStation 5 hanno potuto immergersi nella ambientazioni post-apocalittiche di The Last of Us Parte 2 Remastered, il capolavoro di Naughty Dog uscito originariamente nel 2020. Il fungo Cordyceps sconvolge anche la nostra vita con questa meravigliosa interpretazione delle copslayer Amyssa e Inealire.

Quella di The Last of Us Parte 2 è una remastered che non convince del tutto. È passato troppo poco tempo dal lancio originale per far si che questa fosse un'operazione necessaria. Peraltro parliamo di un titolo la cui grafica si difendeva ancora abbastanza bene e che era rimasta al passo con i tempi. Allora, più che remastered, questa che viene offerta da Naughty Dog e Sony è un'opportunità di recuperare uno dei più grandi capolavori di questa generazione.

Vere novità di questa remastered sono i Livelli Perduti di The Last of Us Parte 2 e The Last of Us Parte 2 Senza Ritorno. Il primo tra i due permette ai giocatori di esplorare contenuti ancora in fase di sviluppo, mentre il secondo è una modalità roguelike.

In questo minaccioso cosplay di Ellie e Abby da The Last of Us Parte 2 ritroviamo la protagonista dell'avventura e la sua nemesi faccia a faccia. Che rapporto sussiste tra le due ragazze? Per scoprirlo non vi resta che giocare la remastered!