The Last of Us 2 e Modalità Foto: i consigli di Naughty Dog per scattare immagini migliori

Dalle colonne del PlayStation Blog, Gillen McAllister di SIE pubblica un approfondito vademecum per chi si cimenta nella Modalità Foto di The Last of Us 2 e desidera scattare delle immagini migliori su personaggi, scenari ed eventi cardine della storia del capolavoro di Naughty Dog.

La guida confezionata da Sony è accompagnata da tantissime immagini esplicative e dal commento di diversi designer, sviluppatori e artisti digitali di Naughty Dog. I rappresentanti della software house interna ai PlayStation Studios approfittano dell'occasione per fornire dei suggerimenti agli appassionati che desiderano realizzare delle immagini d'impatto all'interno della dimensione post-apocalittica di TLOU 2.

In calce alla notizia trovate la galleria immagini pubblicata da Naughty Dog con la Modalità Foto del loro kolossal PS4 e il link all'articolo di approfondimento del PlayStation Blog, ma vi avvertiamo che sono presenti degli importanti spoiler sulla trama in taluni passaggi degli interventi degli sviluppatori californiani.

A chi ci segue, ricordiamo infine che l'ultimo speciale del PS Blog su The Last of Us Parte 2 segue quello di ieri dedicato al Giappone Feudale di Ghost of Tsushima, con una pletora di artwork, bozzetti preparatori e render dedicati all'ultima avventura open world firmata da Sucker Punch.