The Last of Us Parte 2: la modella di Abby continua a ricevere minacce di morte

Il personaggio di Abby introdotto in The Last of Us Parte II ha generato forti controversie tra gli appassionati della serie Naughty Dog per il ruolo e le azioni che compie nel corso della storia. Ma nel corso del tempo alcuni "fan" si sono spinti decisamente oltre superando qualunque buonsenso.

Fecero fortemente discutere le folli minacce di morte alla doppiatrice di Abby in The Last of Us Parte 2, Laura Bailey, che su Twitter raccolse alcuni dei messaggi più gravi che le vennero rivolti, suscitando anche la reazione in sua difesa di Neil Druckmann, director del gioco. Un problema che tuttavia non ha riguardato la sola Bailey dato che anche Jocelyn Mettler, modella che ha prestato il proprio volto ad Abby, ha ricevuto minacce analoghe nel corso del tempo. Ed a quanto pare continua ancora adesso a riceverle, a distanza di quasi tre anni dall'uscita del gioco su PlayStation 4.

Mettler ha infatti condiviso su Twitter la mail ricevuta da un giocatore (attenzione: il post su Twitter contiene spoiler) che le rivolge minacce gravissime con toni violenti, alle quali la donna reagisce sottolineando di non essere nel libro paga di Naughty Dog dal 2017 ed evidenziando l'enorme stupidità di simili abusi e minacce.

"Questa roba non fa neanche paura, è solo noiosa. Lavoro dietro una dannata scrivania, porca miseria. Sto seduta cercando di fare al meglio il mio lavoro, e qualche idiota decide di mandarmi qualche piagnisteo. Me li immagino sbraitare furiosi mentre lo fanno, patetico", afferma Mettler in ulteriori tweet, aggiungendo che "odio postare roba simile e per anni l'ho gestita silenziosamente, ma voglio che la gente sappia che queste cose succedono ancora adesso, soprattutto ora che il franchise di The Last of Us sta trovando nuovo successo mainstream con la serie HBO. Non finirà presto".

La speranza è che questi atteggiamenti tossici ed aggressioni verbali da parte di alcuni individui agli interpreti finiscano al più presto. Per quanto riguarda il personaggio, Laura Bailey vorrebbe reinterpretare Abby in The Last of Us, e chissà se in un eventuale Parte III non accada esattamente questo.