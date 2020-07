The Last of Us 2 è monumentale: ecco l'enorme numero di sviluppatori coinvolti

Dalla sempre attenta community di ResetEra rimbalza il link del portale di MobyGames che trascrive il testo dell'intera sequenza dei titoli di coda di The Last of Us 2 Parte 2. Attraverso i "credits" del kolossal PS4, Sony svela l'incredibile numero di persone coinvolte a vario titolo nello sviluppo di TLOU 2.

L'analisi minuziosa delle informazioni contenute nella sequenza dei titoli di coda che chiudono l'esperienza narrativa di The Last of Us 2 rivela infatti un dettaglio sorprendente del capolavoro firmato da Neil Druckmann. A giudicare dai Credits di TLOU 2, il numero totale di sviluppatori, autori, compositori, attori, programmatori e scrittori che hanno lavorato al titolo si attesterebbe su 2.169 persone, a cui vanno aggiunte altre 163 personalità citate nella sezione dei "ringraziamenti speciali" e che, quindi, sono state coinvolte solo indirettamente nel progetto. Ma non è tutto.

Sempre in base alla trascrizione dei titoli di coda si scopre infatti che Naughty Dog ha collaborato con ben 13 aziende nello sviluppo di The Last of Us 2: si tratta perciò del più grande videogioco che sia mai stato concepito da Sony, in termini di forza lavoro impegnata. Il portale di MobyGames segnala ad esempio il numero totale di sviluppatori di Uncharted 4 Fine di un Ladro (1.689) e God of War (1.759), ma senza riportare le trascrizioni dei titoli di coda di titoli come Red Dead Redemption 2, GTA 5 o, per rimanere nell'ambito delle opere firmate dai PlayStation Studios, del recente Ghost of Tsushima.