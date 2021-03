The Last of Us 2 con Morte Permanente: bug catastrofico rovina la speedrun di uno streamer

Nel cimentarsi in una sfida speedrun a The Last of Us 2 in Modalità Realismo con Morte Permanente, lo streamer TLagPro ha avuto la sfortuna di incappare in un bug che lo ha costretto a fermarsi dopo più di quattro ore di gioco.

Nel raccontare la disavventura in cui si è imbattuto, il creatore di contenuti si è affacciato su Reddit per mostrare alla community il momento esatto in cui, suo malgrado, ha dovuto bloccare la sua speedrun.

Il bug in cui è incappato TLagPro si è manifestato dopo un combattimento ed è stato scatenato da un errore nel sistema di collisioni ingame tra il modello poligonale di Ellie e la superficie calpestata dalla protagonista. L'errore, accorso negli istanti immediatamente successivi a un breve evento quick-time legato all'apertura di una porta bloccata da un mobile, ha provocato la "caduta nel vuoto" della povera Ellie.

Colto di sorpresa dal bug, lo streamer non ha nascosto la sua frustrazione nell'assistere al Game Over della modalità Grounded con PermaDeath di The Last of Us 2 e al riquadro che gli ricorda in maniera beffarda di essere stato "Ucciso da Caduta". Se vi interessano questo genere di sfide, vi ricordiamo che nei giorni scorsi lo youtuber Gweilo Ren ha provato a uccidere a pugni gli Stalker di TLOU 2 in modalità Realismo, ottenendo risultati decisamente migliori di quelli raggiunti dal "collega" TLagPro.