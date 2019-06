The Last of Us 2: multiplayer e Fazioni online confermate da Naughty Dog?

Anthony Newman, co-direttore di Naughty Dog, smentisce i rumor collegati all'assenza del multiplayer in The Last of Us 2 e interviene sulle pagine di GameSpot per riferire che sì, la modalità multigiocatore della guerra tra Fazioni è destinata a fare il suo ritorno nel prossimo kolossal PS4.

"Le Fazioni faranno il loro ritorno", ha esordito Newman prima di lasciare la parola al secondo co-direttore di Naughty Dog, Kurt Margenau, per chiarire definitivamente la questione e spiegare che "il multiplayer sarà presente in The Last of Us Part 2. Non possiamo ancora entrare nel dettaglio della forma che assumerà la modalità Fazioni, ma posso confermarvi che sarà presente nel gioco".

Per dovere di cronaca, vi informiamo che l'articolo di GameSpot che riporta queste dichiarazioni anticipando i contenuti dell'intervista che, presumibilmente, verrà pubblicata nel corso dei prossimi giorni è rimasto online solo per pochi minuti, un tempo comunque sufficiente ad alimentare la grancassa mediatica sulla spinta della sempre attenta community di forum come Reddit e ResetEra.

Nella speranza che l'articolo originario di GameSpot ritorni online il prima possibile per confermare definitivamente queste dichiarazioni, vi ricordiamo che la data di uscita di The Last of Us 2 in esclusiva su PlayStation 4 non è stata ancora annunciata, anche se quel buontempone di Neil Druckmann ci invita a non invocarla con troppa insistenza per non posticiparla di cinque minuti ad ogni richiesta.