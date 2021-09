The Last of Us 2: che fine ha fatto il multiplayer? Ecco la risposta di Naughty Dog

Come promesso alla presentazione delle iniziative per il The Last of Us Day 2021, i rappresentanti di Naughty Dog hanno fornito un importante aggiornamento sullo sviluppo dell'esperienza multigiocatore di TLOU 2 e, più in generale sui lavori che coinvolgono l'intera proprietà intellettuale in esclusiva Sony.

Nella lettera aperta pubblicata da Rochelle Snyder, la Sr. Manager Communications di Naughty Dog parte dai doverosi ringraziamenti per tutti gli utenti che, con la loro passione e il costante supporto offerto anche nelle fasi più difficili dello sviluppo, hanno contribuito attivamente alla realizzazione del sogno nutrito dal team capitanato da Neil Druckmann.

Dopo aver reso omaggio ai fan e ricordato come The Last of Us 2 sia gioco più premiato di tutti i tempi, Snyder entra nel merito dello sviluppo della serie e specifica che "in breve, stiamo continuando a lavorarci: vediamo i commenti della community e molti di voi ci chiedono a gran voce degli aggiornamenti sull'esperienza multiplayer. Per ora, ci limitiamo a dire che amiamo ciò che sta sviluppando il team e vogliamo dare loro tutto il tempo necessario per costruire il loro ambizioso progetto, ma riveleremo di più quando saremo pronti a farlo".

La dirigente di Naughty Dog conclude il suo intervento spiegando come "a tal fine, siamo impegnati a far crescere il nostro team da quando è stato lanciato The Last of Us Parte 2 e attualmente stiamo dando seguito alle attività di assunzione per posizioni legate espressamente al multiplayer".