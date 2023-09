The Last of Us 2 multiplayer e TLOU 3 entrambi in sviluppo: ancora rumor

Al momento, l'unica certezza è che l'interprete di Dina in The Last of Us: Parte II è impegnata al motion capture di un nuovo gioco. Quale sia l'identità di quest'ultimo, tuttavia, è ancora un mistero!

La notizia non poteva però non generare molteplici indiscrezioni in merito a un possibile avvio dei lavori su The Last of Us: Parte III. Nelle ultime settimane, del resto, Neil Druckmann ha confermato di star lavorando a un gioco top secret per PS5, andando ulteriormente ad alimentare le speranze di chi si augura di tornare presto a vestire i panni di Ellie. All'orizzonte, comunque, nessuna conferma, mentre si sono da tempo perse le tracce del titolo multiplayer nato come costola di The Last of Us: Parte II.



Proprio quest'ultimo è stato protagonista di un report firmato da Jason Schreier e pubblicato in primavera. Stando al noto giornalista videoludico, Bungie avrebbe identificato criticità nel multiplayer di TLOU 2, con Naughty Dog che sarebbe arrivata a mettere in forse la natura del progetto. Su questo fronte, tuttavia, ancora nessuna conferma ufficiale.



Non mancano invece i rumor, con l'insider The Tipster che dal proprio account Twitter torna a esporsi sulla vicenda. Stando a quest'ultimo, la situazione di The Last of Us: Parte II multiplayer non sarebbe - a ora - quella descritta mesi fa da Schreier. Parallelamente, prosegue, The Last of Us: Parte III sarebbe già "in pieno sviluppo" presso gli studi di Naughty Dog. Non resta che attendere notizie ufficiali dalla software house di casa Sony!