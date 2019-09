The Last of Us 2: un murales pubblicitario a Los Angeles in attesa dello State of Play

Cresce ogni istante di più l'attesa per il nuovo State of Play che Sony terrà questa sera a partire dalle ore 22:00. Nel frattempo, a Los Angeles stanno iniziando a fare capolino le prime trovate pubblicitarie che anticipano l'arrivo di importanti novità riguardanti The Last of Us Part II.

Come potete osservare tramite la foto che vi abbiamo riportato in calce a questa notizia, la compagnia nipponica ha predisposto un gigantesco murales dedicato a The Last of Us Part II sulla facciata di un edificio di Los Angeles, città nella quale si terrà peraltro il Media Event a cui potranno partecipare i giornalisti di settore a cui è stato affidato l'onore di provare per ben tre ore il nuovo action-survival di Naughty Dog. Il murales si limita a riportare il nome del titolo e l'immagine di Ellie già mostrata nei mesi precedenti, quindi ci toccherà attendere l'evento streaming di stasera per conoscere maggiori informazioni su The Last of Us Part II. La speranza comune, ovviamente, è che Naughty Dog sia finalmente pronta a svelare la data di uscita del gioco, magari accompagnata da un nuovo spettacolare gameplay trailer.

Al termine dell'embargo imposto da Sony e Naughty Dog in relazione al Media Event di oggi, noi di Everyeye.it condivideremo tutte le nostre impressioni giovedì 26 settembre alle ore 17:00. Sarà sicuramente l'occasione per approfondire tutti gli aspetti della nuova avventura di Ellie, a partire dalle novità di gameplay fino ad arrivare ai risvolti narrativi che faranno da prosieguo alle vicende del capitolo originale.