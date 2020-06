The Last Of Us 2: musicista accusa Naughty Dog per la canzone dello spot

Nella giornata di ieri Naughty Dog ha pubblicato un nuovo spot TV esteso di The Last Of Us 2, accompagnato dalla canzone True Faith dei New Order, incisa nel lontano 1987. A quanto pare però la versione utilizzata non sarebbe quella originale bensì una cover realizzata circa dieci anni fa da Lotte Kestner.

La musicista ha pubblicato un Tweet taggando Naughty Dog e Neil Druckmann e facendo presente come la canzone utilizzata per lo spot non sia appunto quella originale dei New Order (brano per il quale sono ovviamente stati pagati i diritti) bensì una cover, questa utilizzata senza alcun permesso. La Kestner sostiene questa tesi citando un passaggio in particolare e facendo notare come questo sia stato da lei scritto non essendo presente nel pezzo dei New Order.

In una serie di Tweet successivi la musicista ribadisce di non volere in alcun modo riconosciuti i diritti d'autore, essendo il suo brano la cover di una canzone già esistente, tuttavia gradirebbe una citazione da parte di Naughty Dog per la sua composizione. La vicenda non avrà dunque conseguenze legali (anche perchè ribadiamo che i diritti di utilizzo della canzone originali sono stati regolarmente versati) attendiamo in ogni caso una risposta da parte di Naughty Dog o dello stesso Druckmann.